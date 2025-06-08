Для микрорайона «Интеград» под Новосибирском создали цифрового двойника

АО «Агентство развития жилищного строительства» Новосибирской области (АО «АРЖС» НСО) стала первой организацией, которая с помощью беспилотных и информационных технологий создала цифровой топоплан и цифровой рельеф крупного земельного участка площадью 180 га. Он выполнен для микрорайона «Интеград» (ранее «СмартСити- Новосибирск»).

По словам генерального директора АО «АРЖС» НСО Ашота Рафаеляна, все государственные заказчики, к которым относится и АРЖС, как оператор строительства нового микрорайона, обязаны для проектирования и строительства социальных объектов применять BIM-технологии

— Для того, чтобы этот процесс реально был полезен и эффективен, уже самая ранняя стадии градостроительных работ — сбор исходной документации также должен быть оцифрован и уже «в цифре» информация предоставлена генпланистам, архитекторам, проектировщикам и строителям, — отметил он.

Ашот Рафаелян добавил, что в публичных источниках не всегда представлена актуальная информация. Например, об инженерных сетях, которые были построены много лет назад. Также не всегда совпадают границы участков и данные о санитарно-защитных зонах.

Цифровой топоплан был передан для публичного использования в областное хранилище геопространственных данных – ГБУ НСО «Геофонд НСО» будущими застройщиками КРТ и их подрядчиками.

Напомним, проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет район с жильем, социальной частью и с инновационным научно-технологическим производством. Под строительство первой очереди мэрия Новосибирска забронировала земельные участки в районе улицы Тимакова в Советском районе. Остальная часть проекта расположена на землях Барышевского сельсовета. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год. Ранее архитектурно-градостроительная концепция и мастер-план развития площадки продвигалась как «СмартСити». В марте 2025 года инновационный район под Новосибирском был переименован в «Интеград».

— Это название встраивается в ось близлежащих городов: Академгородок – Интеград – Кольцово — при этом сохраняя отсылку на науку, технологи и преемственность поколений. Интеграл — одна из основных операций математического анализа —определяет высокий потенциал и превосходство науки, того, чем особенно знаменит Академгородок, а слово «град» (старослав. — город, городище) в составе названия добавляет бренду еще большую силу и фундаментальность, — объясняли смену названия в АРЖС.

В разработанной бренд-платформе территории заложена идея симбиоза природы Сибири и человеческого потенциала. На территории проекта будут расположены научно-производственная, жилая зона, зоны городских лесов, благоустройства и озеленения. На площадке планируется возвести 2 школы, 3 детсада, поликлинику со станцией скорой помощи, спортивный комплекс, торговый центр. Расчетная численность населения «Интеграда» — 21 000 человек.

Ранее редакция сообщала, что в «СмартСити Новосибирск» оформлены земельные участки и проект планировки.