В «СмартСити Новосибирск» оформлены земельные участки и проект планировки

Мэрия Новосибирска согласовала проект планировки «СмартСити Новосибирск» и проекты межевания 21 квартала, земельные участки получили адреса. Площадь планируемой территории — 179,9325 га. Развитие проекта в рамках КРТ планируется до 2035 года. Численность населения проектируемой территории составит 21,0 тысячу человек, планируемый жилой фонд — 630,0 тысяч кв. м. Предельное количество этажей, судя по документу, 18. На территории планируется создание трех детсадов и двух школ, поликлиники и станции скорой помощи, также тематического парка.
Сейчас куратор проекта АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» может приступать к следующему этапу: объявлению торгов по привлечению на площадку застройщиков.
Напомним, министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «СмартСити» будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр по 216-ФЗ); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.
Первые участки под застройку «СмартСити» «АРЖС НСО» планировало выставить на торги к концу 2024 года.
Между тем, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, в первом квартале 2025 года рынок недвижимости Новосибирской области ушел в минус по всем основным показателям:
Ранее редакция сообщала о том, что «СмартСити» в Новосибирске переименуют в «Интеград».
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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