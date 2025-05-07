В «СмартСити Новосибирск» оформлены земельные участки и проект планировки

Мэрия Новосибирска согласовала проект планировки «СмартСити Новосибирск» и проекты межевания 21 квартала, земельные участки получили адреса. Площадь планируемой территории — 179,9325 га. Развитие проекта в рамках КРТ планируется до 2035 года. Численность населения проектируемой территории составит 21,0 тысячу человек, планируемый жилой фонд — 630,0 тысяч кв. м. Предельное количество этажей, судя по документу, 18. На территории планируется создание трех детсадов и двух школ, поликлиники и станции скорой помощи, также тематического парка.

Сейчас куратор проекта АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» может приступать к следующему этапу: объявлению торгов по привлечению на площадку застройщиков.

Напомним, министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «СмартСити» будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр по 216-ФЗ); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

Первые участки под застройку «СмартСити» «АРЖС НСО» планировало выставить на торги к концу 2024 года.

Между тем, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, в первом квартале 2025 года рынок недвижимости Новосибирской области ушел в минус по всем основным показателям:

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения по договору купли-продажи (мены) снизилось на 20,3% по отношению к 1 кварталу 2024 года. К средневзвешенному показателю за 4 предыдущих года падение составило 29,7%.

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве снизилось к 1 кварталу 2024 года на 42,2%, к продажам по ДДУ за 4 года — на 43%.

Продажи квартир и апартаментов в новостройках снизились на 30,9% и 36,1% соответственно.

Общее количество регистрационных записей об ипотеке снизилось к первому кварталу 2024 года на 30,4%.

Ранее редакция сообщала о том, что «СмартСити» в Новосибирске переименуют в «Интеград».