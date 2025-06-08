На обустройство пандусов на Красном проспекте в Новосибирске выделено 9,5 млн

В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства пандусов и наклонных платформ к зданиям на Красном проспекте. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Гормост».

— Предметом закупки является выполнение работ по устройству пандусов на первом ярусе от проезжей части по ул. Красный проспект в районе зданий № 79, 81, 83, 85, 87, 153 и установке наклонных платформ на втором ярусе в районе зданий по адресу ул. Красный проспект № 81, 83 в городе Новосибирске, — говорится в документации.

Дополнительное согласование сторонних организаций (РЖД, РЭС и т.д.), необходимое для производства работ, подрядчику необходимо получить самостоятельно и за свой счет.

Начальная цена контракта — 9,5 млн рублей. Средства выделяются из бюджета города Новосибирска на 2025 год.

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года.

Напомним, в 2024 году жители домов № 81-85 и 88 неоднократно жаловались на отсутствие пандусов на Красном проспекте. Они отмечали, что подойти к домам маломобильным гражданам и мамам с колясками, очень трудно. К решению проблемы подключились активисты новосибирского «Народного фронта» и прокуратура Заельцовского района. Позже председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Евгению Долгалеву провести проверку и предоставить отчёт о её результатах.

В декабре 2024 года у одного из домов (на Красном проспекте,88) была установлена уличной подъемной стационарной платформы с наклонным перемещением для инвалидов и маломобильных групп населения.

Ранее редакция сообщала, что транспорт, адаптированный для маломобильных граждан (с низким полом), появился в онлайне в Новосибирске.