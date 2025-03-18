«СмартСити» в Новосибирске переименуют в «Интеград»

Архитектурно-градостроительная концепция и мастер-план развития площадки, которая ранее продвигалась как «СмартСити», одобрены в правительстве Новосибирской области. Об этом сообщил оператор проекта АО «АРЖС НСО». Напомним, на рассмотрение губернатора области эти документы выносились в начале февраля.

Концепцию развития территории разрабатывала компании Commonwealth Partnership (CMWP). (До весны 2022 года компания работала на рынке РФ, как российский офис американской консалтинговой компании Cushman & Wakefield. — Ред.). В ее задачи входили:

подготовка концептуальных идей развития территории,

разработка схемы функционального зонирования,

разработка концепции организации движения (автомобильный транспорт и парковки, пешеходы и велосипеды, связь с общественным транспортом).

Судя по представленной «АРЖС» информации, новый инновационный район под Новосибирском предлагается переименовать в «Интеград».

— Это название встраивается в ось близлежащих городов: Академгородок – Интеград – Кольцово — при этом сохраняя отсылку на науку, технологи и преемственность поколений. Интеграл — одна из основных операций математического анализа —определяет высокий потенциал и превосходство науки, того, чем особенно знаменит Академгородок, а слово «град» (старослав. — город, городище) в составе названия добавляет бренду еще большую силу и фундаментальность, — говорится в сообщении АРЖС.

В разработанной бренд-платформе территории заложена идея симбиоза природы Сибири и человеческого потенциала, и каждый элемент городской инфраструктуры, от архитектуры до транспортной системы, отражает эту философию, уточняется в сообщении.

На территории проекта будут расположены научно-производственная, жилая зона, зоны городских лесов, благоустройства и озеленения. На площадке планируется возвести 2 школы, 3 детсада, поликлинику со станцией скорой помощи, спортивный комплекс, торговый центр. Расчетная численность населения «Интеграда» — 21 000 человек.

В центре района планируется разместить научно-познавательный «Парк познания». В парке предусмотрено около 100 функциональных зон, запланировано строительство велосипедных дорожек, а зимой — лыжной трассы.

Напомним, речь идет об освоении участка площадью 1386776,2 кв. м по ул. Тимакова в Советском районе. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год. На площадке возможно строительство малоэтажных многоквартирных и индивидуальных жилых дома, в том числе дома блокированной застройки, общей площадью жилого фонда не менее 15 тыс. м. кв. и не более 30 тыс. м. кв. Также здесь возможно размещение многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов общей площадью не более 300 тыс. м. кв. Предусмотрены объекты коммерческой, социальной и научной инфраструктуры, бизнес-инкубаторы. Ранее министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт Сити» будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр по 216-ФЗ); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

При этом в середине февраля желающих разрабатывать инфраструктуру «Смарт-Сити- Новосибирск» не нашлось.

Ранее редакция сообщала о том, что при создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии.