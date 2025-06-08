Новосибирцы стали чаще болеть внебольничной пневмонией

Новосибирская область вошла в число регионов с максимальным ростом заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сообщается в государственном докладе Роспотребнадзора за 2024 год.

— Наибольший прирост заболеваемости относительно СМП в 2024 г. зарегистрирован в Чеченской Республике – в 6 раз, в Астраханской и Новосибирской областях — в 4 раза, — говорится в документе.

По данным ведомства, заболеваемость внебольничной пневмонией больше всего выросла среди детей (показатель заболеваемости детей в 2024 году — 1790,94 на 100 тыс. детского населения, в 2023 году — 803,62 на 100 тыс. детского населения). Причиной такой динамики называют всплеск числа заражений микоплазмозом. В Роспотребнадзоре отметили, что подобные всплески имеют место каждые пять лет.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область заняла третье место в РФ по заболеваемости гепатитом А и 12-е — по заболеваемости ВИЧ.