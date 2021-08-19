Для мусорного полигона между Кольцово и Академгородком подготовят программу рекультивации

После июльского пожара на мусорном полигоне «Левобережный» в регионе начались массовые проверки площадок по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО). В частности, после проверки ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» специалисты Росприроднадзора установили: отходы складируются за пределами границ земельного участка, что является самовольным занятием земель. Кроме того, на свалке не выполнялись работы по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, что привело к их ухудшению.

— Нарушения, выявленные Росприроднадзором, будут устранены в ближайшее время. Например, будут установлены ограждения по периметру полигона, — пояснил Infopro54

врио директора ФГБУ «ЖКУ ННЦ» Валерий Кисс. — Физически полигон «ЖКХ ННЦ» очень маленьких размеров, он проектировался и строился в 2000-х и не рассчитан на увеличившиеся объемы принимаемого мусора, проводить многие работы в пределах земельного участка было невозможно. Технологическая дорога к рабочей карте полигона проходила по соседнему земельному участку и не была оформлена должным образом.

— Право пользования участком первой очереди у «ЖКУ ННЦ» де-юре нет до сих пор. Долгое время мы не могли его поставить на кадастровый учет, определить границы. Дело в том, что участок граничит с землями, которые находятся в федеральной собственности, и мы долго согласовывали этот вопрос с Росимуществом РФ, управлением Росимущества по Новосибирской области, Министерством науки, Департаментом земельных и имущественных отношений Новосибирской области. Месяц назад проблема наконец была решена, — рассказывает Валерий Кисс. — Сейчас мы готовим пакет документов в Кадастровую палату на регистрацию границ участка. Как только это будет сделано, мы сможем участок оформить и законно им пользоваться.

Собеседник редакции напомнил, что полигон «ЖКУ ННЦ» состоит из двух очередей. Первая — это стихийная свалка, которая образовалась в 1986 году. Никаких проектов по ней не было. Она проработала до 2011 года. Параллельно в 2002 году СО РАН заказал проектную документацию по второй очереди полигона. Она прошла все экспертизы и была введена в эксплуатацию в 2011 году.

Право на законное использование участка не говорит о том, что мусорный полигон ФГБУ «ЖКХ ННЦ» будет расширяться. Наоборот, с начала июля он официально перестал принимать твердые коммунальные отходы. По словам Валерия Кисса, на площадке уже нет места для их складирования. В небольших количествах на полигон сейчас принимаются только производственные отходы. ТКО и крупногабаритный мусор правобережной части Советского района теперь вывозятся на полигон Бердска, с левого берега района — на полигон «Левобережный» муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».

Ключевой задачей ФГБУ «ЖКХ ННЦ» теперь будет рекультивация полигона. В течении года предприятие должно подготовить проект для проведения этой работы.

— Буквально недавно в Министерстве ЖКХ было совещание по поводу подготовки проектов рекультивации полигонов: нашего, а также полигонов, принадлежащих муниципалитету, которые обслуживает МУП «САХ». Ситуация такова, что ни у них, ни у нас в тарифе средства на это никогда не были предусмотрены и их невозможно предусмотреть по действующему законодательству, — комментирует Валерий Кисс. — При этом недавно на федеральном совещании с участием ППК «Российский экологический оператор» и фонда «Чистая Страна» было озвучено, что пока у полигонов нет проектной документации на рекультивацию, ни о какой федеральной поддержке этой работы в принципе не может идти речи. На вопрос: «На какие деньги делать эту проектную документацию?» прозвучал ответ: «Изучите возможность финансирования за счет взносов за негативное воздействие на окружающую среду».

По словам Кисса, с 2019 года взносы за негативное воздействие были резко увеличены и включены в тариф за утилизацию ТКО (в составе оплаты за услуги полигонов). В результате, за 2,5 года ФГБУ «ЖКХ ННЦ» заплатил взносы за негативное воздействие на окружающую среду на 12,5 млн рублей. Этой суммы достаточно для подготовки проекта рекультивации полигона, с которым можно будет заявляться на федеральную поддержку. В то же время Валерий Кисс напомнил, что в 2018 году вышли новые требования к рекультивации полигонов ТКО. При выполнении этих требований стоимость работ по рекультивации нашего полигона оценивается в десятки млн рублей, полигонов МУП «САХ» — в несколько млрд рублей, — констатирует собеседник Infopro54. — Кроме того, действующая сейчас программа предусматривает рекультивацию только тех полигонов, которые находятся в черте муниципального образования. Ни полигон ФГБУ «ЖКУ ННЦ», ни полигоны МУП «САХ» («Левобережный» и «Гусинобродский») не попадают под это требование. Они территориально находятся не в черте города, но отходы на площадки свозятся из Новосибирска. Поэтому возникают определенные сложности.

Кстати, Кисс не исключил, что июльское изменение схемы перевозки ТКО скажется на росте тарифов для жителей Советского района.

— Я не знаю, как это скажется на тарифах, но то что стоимость услуг перевозчиков возросла, это безусловно. Мы являемся субподрядчиком МУП «САХ» и часть отходов из Академгородка мы вынуждены возить в Бердск, а с левого берега — на «Левобережный». Цены перевозчиков рассчитываются в зависимости от «плеча доставки», то есть чем дальше возишь, тем дороже тариф. У нас были самые низкие тарифы, потому что полигон находился в нескольких км от Академгородка. С другой стороны, у МУП «САХ» заключен трехлетний договор с ООО «Экологией-Новосибирск», — пояснил Кисс.

Напомним, с 2018 года не раз говорилось о планах по тестированию на полигоне разработок Института теплофизики СО РАН по автоматической сортировке мусора и плазменному экологически чистому сжиганию ТКО. Эту технологию можно было бы использовать в том числе для рекультивации полигона. Однако, по словам Валерия Кисса, работы так и не начались.

Мусорный полигон «Левобережный», расположенный у Хилокского рынка, загорелся в ночь на 15 июля. На следующий день в мэрии сообщили, что возгорание ликвидировано, но в нескольких районах Новосибирска неприятный запах гари ощущался 5 дней. Жители улицы Малыгина в Новосибирске в воскресенье, 18 июля, записали адресованное президенту Владимиру Путину видеообращение, в котором просили помочь решить вопрос с продолжающимся возгоранием мусорного полигона «Левобережный». Кроме того, новосибирцы упомянули губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя и практически обвинили их в бездействии. 19 июля на ситуацию со свалкой обратил внимание губернатор. На оперативном совещании в региональном правительстве он потребовал от городских властей расследовать этот инцидент и принять необходимые меры. В конце июля суд Ленинского района Новосибирска начал рассмотрение иска городской прокуратуры, требующей признать незаконным бездействие руководства муниципалитета. Сейчас же жители улицы Малыгина из-за ухудшения здоровья направили обращение к новосибирскому природоохранному прокурору Дмитрию Цуканову, в котором просят организовать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе, принять меры к закрытию полигона, а также дать оценку работе ответственных должностных лиц мэрии, МУП «Спецавтохозяйство», областного управления Роспотребнадзора и администрации Новосибирского района.