Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

По данным пресс-службы регионального правительства, зерновая емкость по единовременному хранению зерна на элеваторах в регионе возросла на 2%, в сравнении с 2020 годом, и составила более 1,7 млн тонн. В настоящее время готовность элеваторов и хлебоприемных предприятий к приемке зерна нового урожая составляет 100%. В сельскохозяйственных организациях региона также имеется 2 816 зерноскладов на 3 млн 178 тыс. тонн. Общая емкость единовременного хранения зерна в Новосибирской области: 4 млн 890 тыс. тонн.

На сегодняшний день материально-техническая база по хранению зерна в регионе представлена 30 элеваторами и хлебоприемными предприятиями, которые принимают зерно на хранение и производят его послеуборочную обработку для длительного хранения зерна – очистку, сушку, обеззараживание.

Согласно данным мониторинга, проведенного министерством сельского хозяйства, стоимость услуг по приемке, сушке и хранению зерна на большинстве элеваторных предприятий региона в 2021 году осталась на уровне прошлого года.

В 2021 году на ряде элеваторов и хлебоприемных предприятий произведены модернизация с увеличением объемов хранения, газификация, капитальный и текущий ремонт зерносушилок, складов для хранения зерна, зданий, оборудования, техническое перевооружение отгрузки автомобильным и железнодорожным транспортом.