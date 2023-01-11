Для новосибирских экскурсоводов начинаются квалификационные экзамены

Первые квалификационные экзамены у новосибирских экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков пройдут 24 и 25 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Новосибирской области. Обязательная аттестация введена по всей стране с сентября 2022 года. В соответствии с законодательством экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики могут осуществлять свою деятельность без аттестата только до 1 июля 2023 года.

— Это необходимо для того, чтобы уберечь приезжающих гостей от дезинформации и низкого качества экскурсионного обслуживания. От компетентного и вдохновленного рассказчика зависит положительное впечатление о регионе у туриста. А сама экскурсия несет в себе важную идеологическую составляющую: сохраняет факты доподлинной истории и не черпает небылицы из интернета, — рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Директор Центра развития туризма в Маслянинском районе Елена Воротникова отмечает, что отрасль давно готова к подобному экзамену.

— Сейчас в Новосибирской области идет краеведческий бум. Появляются экскурсии и новые гиды поэтому, этот рынок нужно приводить в порядок. У нас сейчас большое количество гидов и маршрутов Новосибирска и области, также создана комиссия из профессионалов, а от Минэкономразвития были проведены краткие, но емкие курсы для гидов. Уже часть гидов подали на Госуслуги заявки, — подчеркнула Елена Воротникова.

Квалификационный экзамен проводится в два этапа: в форме письменного тестирования и практического задания. Удовлетворительный результат тестирования является допуском к практическому заданию. Практическое задание представляет собой проведение соискателем части экскурсии и рассказ о конкретном объекте показа по его выбору. Экскурсоводы или гида-переводчика с подтвержденным стажем работы более 3 лет допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования.

По итогам успешной аттестации соискателю выдаётся аттестат и нагрудная идентификационная карточка. Сведения об экскурсоводах, прошедших аттестацию, будут внесены в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

Заявки на сдачу экзамена ведомство принимает до 19 января 2023 года. Основной способ подачи заявления на аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков – Единый портал государственных и муниципальных услуг, там же можно оплатить госпошлину.

Ранее редакция сообщала о том, что завершился сезон охоты на косулю и лося в Новосибирской области.