Россия будет бороться с коррупцией самостоятельно

Причиной тому послужило принятое Комитетом министров СЕ в марте прошлого года решение о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), сообщают «Ведомости».

В тот момент РФ лишилась права участия в «обсуждении или принятии докладов» о состоянии коррупции в стране, но мониторинг на этот счет СЕ вести не прекратил.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, денонсация конвенции никак не скажется на ситуацию с борьбой со взяточничеством в стране, однако, может стать причиной возникновения осложнений при взаимной выдаче подозреваемых и обвиняемых между странами.

По словам заведующего бюро адвокатов «Де-юре» Никиты Филиппова, денонсация конвенции может отрицательно сказаться на получении нужной информации и доказательств для расследования коррупционных преступлений. При этом предусмотренные конвенцией обязательства государств-членов принять на национальном уровне изменения о криминализации коррупционных деяний Россией уже выполнены.

Следует отметить, что действующая Конвенция СЕ была подписана в Страсбурге 27 января 1999 г.: ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты к деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам. Группа помогает выявить недостатки в национальной антикоррупционной политике и предлагает нужные законодательные, институциональные или оперативные меры. В нее входят не только члены СЕ, но и США.

Кроме всего вышеперечисленного, ГРЕКО выпускала отчеты об уровне взяточничества. В 2019 г. ведомство сообщало, что ГРЕКО признала выполненными Россией девять из 22 своих рекомендаций по предупреждению коррупции. Среди прочего ГРЕКО рекомендовала ужесточить систему декларирования доходов депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и судей и сделать ее более прозрачной. Правила публикации деклараций о доходах корректируются, но законопроект о поправках не охватывает некоторые виды доходов, такие как дивиденды и инвестиции, отмечали в ГРЕКО.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска могут расформировать комитет по международному сотрудничеству.

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