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Для пешеходной улицы Ленина в Новосибирске снова готовят документы

  • 03/02/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Для пешеходной улицы Ленина в Новосибирске снова готовят документы
Ключевая задача — проработка транспортной схемы движения

В 2025 году мэрия Новосибирска намерена актуализировать дизайн-проект и проектно-сметную документацию по границам проектирования и благоустройства пешеходной улицы Ленина. Об этом на оперативном совещании рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— Также планируем проработать необходимую нормативную базу. Ключевая задача — проработка транспортной схемы движения, — добавил глава города.

На заседании рабочей группы 31 января в мэрии обсуждались вопросы по благоустройству улицы Ленина на участке от площади Ленина до улицы Урицкого.

Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем телеграм-канале сообщила:

— Я очень рада, что проекты моей команды поддерживаются! Ждем реализации.

Напомним, в июле 2024 года на совместном заседании комиссий по общественным пространствам и транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства прошло обсуждение концепции развития центральной части города, в том числе возможности создания пешеходной улицы Ленина. В соцсетях появилось много негативных отзывов от горожан по поводу этой идеи. Вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова отмечала, что вопрос о запрете движения на улице Ленина нельзя рассматривать без проведения комплексного благоустройства самой улицы. Оно потребует существенных финансовых вложений, которых на сегодняшний день в бюджете города нет.

Ранее редакция сообщала о том, что парковку с площади Ленина предложили перераспределить на улицы «тихого центра» Новосибирска. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : центр Новосибирска улица Ленина


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