Парковку с площади Ленина предложили перераспределить на улицы «тихого центра» Новосибирска

На совместном заседании комиссий по общественным пространствам и транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства вновь актуализировали вопрос о создании пешеходной зоны на улице Ленина.

Главный сотрудник НИЛ ИТТ СГУПС, доктор технических наук Валерий Хабаров представил вариант полного перекрытия улицы Ленина: от площади Ленина до улицы Урицкого, а также несколько вариантов перераспределения транспортных потоков.

— По результатам моделирования транспортных потоков и стресс-тестирования мы выяснили, что формирование пешеходной зоны до ул Урицкого или сужение улицы Ленина оказывают примерно равнозначное влияние, — пояснил Хабаров.

Исполнительный директор ООО «ЛабГрад» (г. Санкт-Петербург) Александр Баранов рассказал о предложениях по формированию баланса между всеми участниками движения в «тихом центре» Новосибирска.

— Площадь Ленина в Новосибирске — это третья по значимости площадь в стране. Сейчас мы видим, что основная территория площади отдана под функцию хранения транспорта. Если мы снимем этот вопрос, то в совокупности с пешеходной улицей Ленина получим очень сильное решение для центра города, в том числе для развития туризма, — подчеркнул Александр Баранов.

В список выдвинутых «ЛабГрад» предложений также вошли отмена правого поворота с площади Ленина на Орджоникидзе, ликвидация парковок по Вокзальной магистрали с формированием выделенных полос для общественного транспорта, пересмотр мест для размещения парковок автомобилей по «тихому центру». По данным компании, на сегодняшний день емкость парковочного пространства в локации площадью 49 га составляет 2400 машин, из них 1600 необходимо для того, чтобы обеспечить жителей территории. Также проработаны предложения по оптимизации движения общественного транспорта и увеличению количества остановок.

Член комиссий по общественным пространствам и по транспорту совета, председатель Новосибирского Союза Архитекторов России Петр Долнаков предложил подумать над двумя вариантами развития территории. Первый — это большой мастер-план, рассчитанный на 4 года, чтобы преобразовать центр Новосибирска с его 135-летию.

— Это концентрированная программа, которая требует участия не только членов комиссии, но и депутатов, — пояснил Долнаков. — Второй вариант — делать локальные мастер-планы «тихого центра», а потом объединять их в один каркас.

Эту тему профильное сообщество планирует обсудить на архитектурном хакатоне, который пройдет в рамках союза архитекторов в августе.

Представители власти и общественности высказали свои замечания по поводу очередной попытки выйти на создание пешеходной локации в центре Новосибирска. Дорожный эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов поинтересовался, проводились ли замеры пропускной способности и интенсивности движения на соседних с Ленина улицах.

— Есть ли у нас данные на каком пределе работают эти участки? Как на них повлияет перенаправление потока машин с улицы Ленина? — спросил Стефанов. — Изменения по пешеходизации улицы Ленина не вносились в генплан города, между тем в Новосибирске уже отмечается недоразвитость улично-дорожной сети, а темпы развития города отстают от инфраструктурного строительства.

Генеральный директор, председатель правления группы компаний «Химметалл», заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска Евгений Гаврилов напротив, отметил, что совместное обсуждение двумя комиссиями темы о трансформации лица города, — долгожданное событие.

— Мы единственный город-миллионник, которые не имеет пешеходной улицы в центре города. Весь центр мы отдали под парковки. 47% пространства в центре у нас занято под асфальт. Хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась, — добавил он.

Председатель комиссии по общественным пространствам Общественного экспертного Совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска Инна Свечникова пояснила Infopro54, что по итогам состоявшегося сегодня совместного заседания двух комиссий: по общественным пространствам и транспорту, в адрес мэра будет подготовлено обращение с рекомендациями экспертов по комплексному благоустройству общественной территории «Транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина».

—После анализа и обсуждения представленных разработчиками концептуальных предпроектных решений, выслушав мнения ДКСиМП, ДТ и Союза архитекторов г. Новосибирска по спорным вопросам, членами комиссий было выработано 3 варианта резолюции. Большинством голосов члены комиссий проголосовали за то, чтобы поддержать формирование пешеходной зоны по ул. Ленина до ул. Урицкого и принять предложение, сделанное ООО «ЛабГрадом» в качестве основного, — отметила Инна Свечникова. — При этом освобождение пространства на площади Ленина от парковок должно выполняться поэтапно, с обязательным комплексом компенсационных мероприятий.

Напомним, тема пешеходизации ул Ленина обсуждается в Новосибирске уже не один год

В феврале 2023 года Ассоциация «Региональный деловой клуб строителей» по итогам расширенного заседания инициировала рассмотрение возможности превращения улицы Ленина в центре Новосибирска в пешеходную зону на постоянной основе. Мэр города отмечал, что для принятия этого решения требуется резолюция губернатора.

В марте 2024 экс-заммэра Анна Терешкова отмечала, что работа над проектом ведется, идет исследование транспортных потоков.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать.