Новосибирские подростки начинают терять волосы, едва отметив 15-летие

Последние годы алопеция (отсутствие или поредение волос на коже в местах их обычного роста) стремительно «молодеет». Все чаще подросткам 15-16 лет трихолог ставит вторую-третью степень этого заболевания. Буквально за последний год количество россиян, обратившихся с этой проблемой за специализированной медицинской помощью, выросло в четыре раза. Врачи бьют тревогу и связывают это с расстройствами пищевого поведения, стрессами и последствиями коронавируса. Эту информацию Infopro54 подтвердила врач-дерматолог, трихолог Елена Смолина.

— Да, алопеция сильно «помолодела». Последние восемь лет ко мне на прием приходят все больше и больше совсем молодых, даже юных ребят. Это вызвано более активным образом жизни у молодежи, что вызывает стрессы, нарушение режима сна и бодрствования, несбалансированное питание. Загрязнение воздуха и новые вирусы тоже играют свою негативную роль, — пояснила Елена Смолина.

Эксперт отметила, что для лечения ранней алопеции не всегда достаточно помощи только трихолога. В большинстве случаев требуется дополнительная консультация других специалистов, таких как иммунолог, эндокринолог, гинеколог, психотерапевт, невролог и гастроэнтеролог.

— Мужское облысение требует особого внимания трихолога. В этом случае важно начать своевременное лечение, направленное на сохранение волос. Только это поможет скорректировать ситуацию, — подчеркнула эксперт.

При этом 90% обратившихся к трихологу пациентов имеют генетическую предрасположенность к развитию алопеции. Поэтому таким людям нужно заранее предпринять меры профилактики, советует Смолина. А усиление выпадения волос, не прекращающееся более 4-х месяцев, отсутствие новых коротких волос и их истончение, а также уменьшение объема прически и поредение, расширение, проборов — это серьезные поводы для безотлагательного похода к врачу.

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