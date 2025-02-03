В Новосибирске беременным начали выдавать приборы непрерывного мониторинга

В Новосибирске беременным женщинам, у которых обнаружены нарушения углеводного обмена или признаки диабетического поражения плода, начали выдавать специальные приборы. Эти устройства позволяют непрерывно контролировать уровень глюкозы в крови.

Проект осуществляется в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», направленной на улучшение здоровья будущих мам и их малышей.

Главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова сообщила, что средства на покупку приборов для контроля уровня сахара в крови были выделены всем регионам России. В настоящее время эти устройства уже закуплены и распределены по поликлиникам региона.

Прибор представляет собой небольшой датчик, который можно прикрепить на плечо. Он автоматически измеряет уровень сахара в крови и передаёт данные в приложение на телефоне. Процедура мониторинга безопасна и безболезненна.

Она проводится с момента выявления нарушений и до родов. Женщинам следует внимательно следить за показателями и немедленно сообщать врачу о любых отклонениях от нормы. Это позволит своевременно корректировать уровень сахара и минимизировать риски осложнений как для матери, так и для её будущего ребёнка.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские женщины сделали около 8 тысяч абортов за год. Количество женщин репродуктивного возраста в регионе снижается в среднем на 7% в год.