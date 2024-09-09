Садиста, замучившего до смерти 10-летнюю девочку, оставили в СИЗО в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Олега Голдина, обвиняемого в истязании и убийстве 10-летней девочки. Адвокат просил заменить содержание под стражей своему подзащитному на более мягкую меру пресечения.

Однако суд оставил постановление Новосибирского районного суда без изменения и оставил Голдина в СИЗО до 19 октября 2024.

— Апелляционную жалобу защиты в отношении Голдиной Анны рассмотрят 16 сентября, — рассказали в суде.

Напомним, чудовищная история произошла в июне 2024 года в селе Каменка. Уезжая в командировку, местная жительница оставила под присмотром супругов-садистов свою 10-летнюю дочь. Несколько дней «няньки» морили ребенка голодом, хлестали крапивой, якобы изгоняя бесов, и избивали. Пытки закончились только тогда, когда ребенок потерял сознание. Голдины вызвали скорую, которой пояснили, что девочка объелась конфетами и отравилась.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Истязание».

Ранее редакция сообщала о трагической истории с загадочной смертью годовалой девочки из семьи нелегальных мигрантов, которая потрясла жителей Новосибирска. О погибшем младенце правоохранители узнали только спустя почти 2,5 года после ее смерти, когда жуткие кадры избиений малышки и ее похорон облетели социальные сети.