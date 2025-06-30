Для правоохранительных органов Новосибирска пробивают «военную ипотеку»

Депутаты регионального парламента Новосибирской области на сессии седьмого созыва, которая пройдет на этой неделе, намерены рассмотреть обращение коллег из Татарстана к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Речь идет о принятии срочных мер по увеличению материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. В частности, татарстанские депутаты отмечают, что недокомплект личного состава в правоохранительных структурах республики составляет 26,3% (в 2024 году — 22,7%). В разрезе наиболее тяжелая ситуация с кадрами в патрульно-постовой службе — 39,9%, службе участковых — 36,2%, наркоконтроля — 33,9%, уголовного розыска — 33,2%, следствия — 31,8%.

В целом по системе МВД РФ к концу 2024 года недокомплект вырос до 174 тысяч человек или 18,9% от личного состава.

— Такая тенденция усиливает дальнейший отток кадров, так как оставшиеся сотрудники вынуждены работать с дополнительной нагрузкой, — подчеркивается в документе.

Среди причин ухода называются недовольство зарплатой и уровнем социальной защищенности, переезд в другой населенный пункт, трудоустройство в другие госорганы и т.д. В Татарстане в очереди на получение единовременной выплаты для покупки или строительства жилья стоит 1821 сотрудник, в год ее получают в среднем 55 человек. Средний срок ожидания составляет 33 года. Компенсация за съем однокомнатной квартиры в регионе в 2025 году составляет 8,7 тысячи рублей при цене аренды в 34 тысячи.

Депутаты Татарстана предлагают повысить денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел, предоставить им возможность приобретения квартиры по аналогии с военной ипотекой, повысить выплаты за аренду жилья до средней ставки в регионе проживания и т.д.

Новосибирские депутаты планируют поддержать обращение Государственного Совета Республики Татарстан к Мишустину.

Напомним, в феврале 2025 года на сессии регионального парламента начальник Главного управления МВД Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков отмечал, что общий недокомплект личного состава по итогам 2024 года составил 22,5% и продолжает увеличиваться. Наибольший недокомплект, по его словам, — в патрульно-постовой службе. При этом размер выплат участковым уполномоченным, полицейским на транспорте и некоторым другим категориям служащих уже увеличен.

В марте 2024 года, также на сессии Заксобрания, Кульков докладывал, что дефицит кадров в МВД составляет 16,4%. На тот момент в регионе особенно не хватало сотрудников патрульно-постовой службы (27%), уголовного розыска (22,6%), следствия (22,5%), дознания (19,7%), участковых (13,4%). Главной проблемой нехватки кадров были низкие зарплаты.

Напомним, по «военной ипотеке» максимальная сумма кредита в 2025 году составляет 1,555 млн рублей при первоначальном взносе менее 30,1% и 1,585 млн при первоначальном взносе более (или равно) 30,1% стоимости жилья. Минимальный первоначальный взнос — 20,1% стоимости недвижимости. Срок — до 25 лет. По «военной ипотеке» государство предоставляет средства на первоначальный взнос и на ежемесячные платежи на все время службы.

Ранее новосибирские полицейские рассказали редакции о том, почему они уходят из МВД.