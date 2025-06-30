Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света

Жители домов №189 и №191 на улице Гоголя в Новосибирске столкнулись с проблемой: из-за ремонтных работ на соседнем здании у них пропало электричество. Сибиряки жалуются, что не могут дозвониться в управляющую компанию.
По информации местных жителей, в доме по адресу Красина, 62 идет капитальный ремонт.
— Мы предполагаем, что подрядчик повредил рубильник электроснабжения. Со вчерашнего дня пытались устранить аварию, и к 14 часам электроснабжение в нашем доме было восстановлено — но только частично. На данный момент электроснабжение полностью отсутствует во 2-м и 3-м подъезде, в 1-м – частично. У нас в основном живут пенсионеры и семьи с детьми, — рассказала Горсайту Екатерина.
Сибирячка сообщила, что не может связаться со своей управляющей компанией — там не отвечают на звонки. На данный момент написана жалоба в ГЖИ и приёмную губернатора.
Дозвониться до управляющей компании к моменту выхода материала журналистам не удалось.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами. Платежи не проходили в магазинах, общественном транспорте, онлайне.
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