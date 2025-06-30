Общественники обратились к мэру Новосибирска по поводу сквера «Водник»

Инициативная группа жителей Тихого центра направила обращение мэру Максиму Кудрявцеву, начальнику управления благоустройства общественных пространств Роману Бобровицкому, директорам ООО «СЗ «Талан-Регион-41» и в компанию ООО «Адаптик-А» Александру Самохину и Игорю Карнаухову, пишет Сибкрай.

Члены инициативной группы провели свой опрос жителей в котором приняли участие 503 респондента. Только 14% респондентов оценили состояние сквера как плохое. Против его реконструкции/благоустройства проголосовало 86% опрошенных. Общественники предположили, что данные некоторых ответов граждан в интернет-опросе, опубликованном на городском портале «Зелёный Новосибирск», были намеренно искажены, не отражая истинного общего мнения жителей, которые хотят сохранить сквер в неизменном виде.

— Единственное, что необходимо улучшить в обслуживании сквера — это систематизировать уход за многолетними насаждениями (деревьями и кустарниками) и газоном, — говорится в обращении.

Жители также просят привлечь их к совместной работе при согласовании разработки концепции и дизайн-проекта предстоящего благоустройства, а также при непосредственном проведении подрядных работ.

Напомним, сквер «Водник» расположен в Центральном районе города Новосибирска, ограничен улицами Щетинкина, Урицкого и зданием Сибирского государственного университета водного транспорта. В сквере недавно обновилась детская площадка, установлены новые лавочки и урны. Однако, сквер недостаточно освещен, есть проблемы с твердыми покрытиями, входными зонами, зоной памятника, говорилось в сообщении управления по благоустройству мэрии Новосибирска.

Интернет-опрос жителей по благоустройству сквера был проведен с 7 по 20 апреля 2025 года. В нем приняли участие 340 человек.

82 опрошенных высказались за озеленение территории:

Привести в порядок существующие деревья и кустарники

Снести аварийные деревья, заменив новыми

Добавить цветники

Установить живую изгородь

71 считают, что нужно привести в порядок тротуары, обновить покрытия и добавить тропинок.

62 проголосовали за обновление освещения и увеличение количества фонарей, в том числе на детской площадке.

— Проектировщики учтут результаты дендрологических исследований и инвентаризацию зеленых насаждений. Обустройство будет включать защиту ценных растений и высадку новых деревьев и кустарников. Дизайн-проект будет готов в июне и представлен на портале «Зеленый Новосибирск», — отмечали в мэрии.

Организовать работу по благоустройству планирует компания «Талан». Проект разрабатывает архитектурная мастерская «Адаптик-А».

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