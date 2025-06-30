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Общественники обратились к мэру Новосибирска по поводу сквера «Водник»

  • 30/06/2025, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Общественники обратились к мэру Новосибирска по поводу сквера «Водник»
Жители против вырубки зеленых насаждений

Инициативная группа жителей Тихого центра направила обращение мэру Максиму Кудрявцеву, начальнику управления благоустройства общественных пространств Роману Бобровицкому, директорам ООО «СЗ «Талан-Регион-41» и в компанию ООО «Адаптик-А» Александру Самохину и Игорю Карнаухову, пишет Сибкрай.

Члены инициативной группы провели свой опрос жителей в котором приняли участие 503 респондента. Только 14% респондентов оценили состояние сквера как плохое. Против его реконструкции/благоустройства проголосовало 86% опрошенных. Общественники предположили, что данные некоторых ответов граждан в интернет-опросе, опубликованном на городском портале «Зелёный Новосибирск», были намеренно искажены, не отражая истинного общего мнения жителей, которые хотят сохранить сквер в неизменном виде.

— Единственное, что необходимо улучшить в обслуживании сквера — это систематизировать уход за многолетними насаждениями (деревьями и кустарниками) и газоном, — говорится в обращении.

Жители также просят привлечь их к совместной работе при согласовании разработки концепции и дизайн-проекта предстоящего благоустройства, а также при непосредственном проведении подрядных работ.

Напомним, сквер «Водник» расположен в Центральном районе города Новосибирска, ограничен улицами Щетинкина, Урицкого и зданием Сибирского государственного университета водного транспорта. В сквере недавно обновилась детская площадка, установлены новые лавочки и урны. Однако, сквер недостаточно освещен, есть проблемы с твердыми покрытиями, входными зонами, зоной памятника, говорилось в сообщении управления по благоустройству мэрии Новосибирска.

Интернет-опрос жителей по благоустройству сквера был проведен с 7 по 20 апреля 2025 года. В нем приняли участие 340 человек.

82 опрошенных высказались за озеленение территории:

  • Привести в порядок существующие деревья и кустарники
  • Снести аварийные деревья, заменив новыми
  • Добавить цветники
  • Установить живую изгородь

71 считают, что нужно привести в порядок тротуары, обновить покрытия и добавить тропинок.

62 проголосовали за обновление освещения и увеличение количества фонарей, в том числе на детской площадке.

— Проектировщики учтут результаты дендрологических исследований и инвентаризацию зеленых насаждений. Обустройство будет включать защиту ценных растений и высадку новых деревьев и кустарников.  Дизайн-проект будет готов в июне и представлен на портале «Зеленый Новосибирск», — отмечали в мэрии.

Организовать работу по благоустройству планирует компания «Талан». Проект разрабатывает архитектурная мастерская «Адаптик-А».

Ранее редакция сообщала о том, что петербургская компания возьмется за благоустройство площади Калинина. 

Фото пресс-службы мэрии, из официального телеграм-канала управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : сквер Водник благоустройство


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