Для работодателей Новосибирска сформируют новые публичные «черные списки»

Новосибирской реготделение «Опора России» против введения реестра работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. Новосибирцы считают, что правила ведения данного списка необходимо дорабатывать.

Как пояснил Infopro54 председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Игорь Салов, речь идёт о тех пунктах в предложениях Минтруда РФ, которые могут нанести незаслуженный репутационный ущерб предпринимателям.

— Безусловно, проблема нелегального найма актуальна в Новосибирской области. Многие предприниматели региона либо вовсе не составляют трудовые договоры с работниками, либо оформляют их неправильно. Но решать ее нужно разумно и оптимально. Чтобы не получилось так, что мы одно лечим, а другое калечим, — заявил Салов.

По его словам, по новому постановлению Минтруда РФ компании могут попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью. Например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда.

— Мы поддерживаем необходимость борьбы с нелегальной занятостью, но условия попадания в «чёрный список» предлагаем доработать, — добавил собеседник Infopro54.

Напомним, с 1 января 2025 года в России планируется запустить публичный реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Согласно проекту постановления правительства РФ, подготовленному Минтрудом, этот список будет формировать Роструд. В реестр попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский работодатель заплатит 50 тысяч штрафа за экс-госслужащего.