Расположение МКС объяснили экономикой

Эксперты блога «Космос» на платформе «Яндекс.Дзен» сообщили, почему для МКС выбрана высота в 400 км. Как отмечают специалисты, такой диапазон позволяет соблюдать все технические и финансовые причины и является самым оптимальным. Дело в том, что чем ниже находится орбита, тем дешевле летать на МКС, при этом высота обеспечивает безопасность, передает издание «NVL».

— С точки зрения стоимости эксплуатации станции: чем ниже орбита, тем дешевле обходится каждый полёт к МКС, но, одновременно с этим, чем ниже орбита, тем сильнее трение об атмосферу, из-за чего высота в 300 км будет уже недостаточной. Чем ниже орбита, тем большую опасность представляют поломки двигателей, – комментируют авторы блога.

Поднятие орбиты станции на большее расстояние будет невыгодным для науки, ведь для этого потребуются значительные затраты. Эксперты сообщили, что высота в 400 километров является самым дешевым вариантом по всем соотношениям, из-за чего ее и продолжают использовать до сих пор.