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«Умные экраны» от «Ростелекома»: заметный сервис

  • 16/09/2021, 10:22
«Ростелеком» в Сибири отмечает рост популярности цифрового сервиса «Умные экраны».

Новости компанийЧаще всего платформа используется в кафе, ресторанах, супермаркетах, автосалонах, офисах и в других предприятиях сферы торговли, питания и оказания услуг. Сервис позволяет бизнесу создавать собственную видеосеть и показывать посетителям рекламные ролики, размещать развлекательный контент или транслировать корпоративное телевидение сразу на нескольких экранах.

Этой осенью большое количество запросов на подключение «Умных экранов» эксперты «Ростелекома» получают от фармацевтической сферы: начиная от крупных аптечных сетей и заканчивая небольшими пунктами продаж медикаментов. В частности, цифровая платформа заинтересовала региональную аптечную сеть «Губернские аптеки» в Красноярске и сеть аптек «Гармония здоровья» в Хакасии.

«Статистика показывает, что цифровые экраны увеличивают число импульсивных покупок в среднем на 80%, что увеличивает средний чек. С помощью красочных роликов можно стимулировать импульсивные покупки, размещая на экранах актуальные для этого времени года предложения: например, осенью в аптеках можно сделать акцент на средства от простуды, а в супермаркетах — на акционные предложения к предстоящим праздникам. В качестве дополнительной функции “Умные экраны” умеют распознавать аудиторию по полу и возрасту и высвечивать рекламу адресно, что повышает ее эффективность», — рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предлагает подключить «Умные экраны» под ключ: необходимое оборудование для использования сервиса можно взять в аренду, сразу купить у цифрового оператора или оформить рассрочку сроком до двух лет. Управлять платформой удобно через личный кабинет и самостоятельно настраивать расписание показа, добавлять виджеты, объединять экраны в группы или управлять каждым по отдельности. Кроме того, клиент может размещать и транслировать ролики партнеров, получая дополнительный доход за прокат.

В качестве дополнительной опции можно подключить сервис видеоаналитики: с его помощью появится возможность показывать рекламные сообщения в зависимости от пола и возраста посетителей. Модуль видеоаналитики определит заинтересованность, вовлеченность и реакцию аудитории на контент, а также позволит высчитать реальный рекламный охват.

Узнать подробнее о сервисе и оставить заявку на подключение или консультацию можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Умные экраны Ростелеком Вячеслав Куц


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