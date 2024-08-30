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Для решения задач химпрома в Сибири нужны мобильные химические производства

  • 30/08/2024, 15:15
Автор: Юлия Данилова
Для решения задач химпрома в Сибири нужны мобильные химические производства
На форуме «Технопром-2024» обсудили тренды химической «Индустрии 5.0».

Проблематику и перспективы развития химического инжиниринга рассмотрели на панельной дискуссии «Человекоцентричность, как вектор развития для передовой науки».

— В связи с санкциями и невозможностью покупки многих химических реактивов поставлена задача обеспечения предприятий промышленности химическими реактивами, которые востребованы в небольших объемах — сотен и десятков тонн, а для некоторых веществ и сотен килограмм, — констатировала директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Елена Багрянская.

По ее словам, для решения этих задач необходимы мобильные химические производства, которые можно гибко настроить под конкретную задачу. Примерами таких производств могут быть ижиниринговые центры, созданные на базе научных и образовательных организаций.

— Такие центры, используя компетенции НИИ, могут предложить высокотехнологичные решения предприятиям промышленности, а также обеспечить потребности страны в критических химических компонентах, — пояснила Багрянская.

Результаты такого взаимодействия представил директор по развитию Инжинирингового химико-технологического центра на базе Томского государственного университета Илья Мазов. Речь идет об организации производства отечественного инактиватора вируса для создания вакцин и апробации на практике ключевых технологий для химпрома.

—В вузах и инжиниринге есть и технологии, и разработки. Нужно просто брать и делать. Партнерство ИХТЦ и ТГУ — хороший, успешный пример, когда работа ученого и научной группы идет не «в стол», а в реальное химическое производство, масштабируется и внедряется, — отметил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что разработчики медизделий из Новосибирска просят упростить их регистрацию.

Фото предоставлено пресс-службой СИБУР

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : химическая промышленность сырье для фармы Инжиниринг


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