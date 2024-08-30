Выбрать названия для зеленых зон предложили жителям Новосибирска

Новосибирцам предлагают выбрать имена для сквера и набережной.
С 29 августа по 11 сентября департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска проводит опрос о том, как назвать городские озеленённые территории — сквер и набережную.
Сейчас они имеют рабочие названия или обозначаются только адресным ориентиром.
Для сквера, который находится между домами на улицах Серебренниковская, 9 и 5, а также Колыванская, 8, предлагается вариант: «Сквер имени Екатерины Филимоновой».
Для набережной, расположенной на улице Саввы Кожевникова, предлагаются следующие варианты названий: «Набережная на Чемском», «Чемской берег» или «Набережная имени Саввы Кожевникова».
Голосовать можно здесь.
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