За нападение на охотоведа мужчину приговорили к условному сроку в Новосибирске

В Новосибирской области суд вынес приговор жителю региона, который напал на охотоведа в государственном заказнике «Кудряшовский бор». Обвиняемому присудили один год лишения свободы условно.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, во время патрулирования в октябре 2023 года охотовед заметил в автомобиле группу людей, у которых было охотничье ружьё. Одному из них не понравилось присутствие охотоведа, и он принял решение напасть. Злоумышленник попытался отнять видеорегистратор, но не сумел.

Отмечается, что «хранитель природы» успел заметить нарушителей до того, как они могли причинить вред природным ресурсам региона.

Ранее редакция сообщала о том, что суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей.