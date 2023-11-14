Для сибиряков завезли 7 тонн импортных гирлянд и елочных игрушек

Сибирские таможенники оформили с начала года почти семь тонн импортных новогодних товаров, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Самый большой объем товаров импортировали предприниматели Новосибирской области и Красноярского края.

Основная часть товаров, среди которых гирлянды для украшения новогодних елок, декоративные фигурки, елочные шары и мишура завезена из Китая. Пик ввоза пришелся на октябрь.

В СТУ рассказали, что в 2023 году выросли поставки главных новогодних фруктов – мандаринов. С января на территорию Сибири ввезено 3,6 тыс. тонн мандаринов, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году. Основным поставщиком мандаринов стал также Китай. Кроме того. Фрукты поставлялись из Турции и Таиланда.

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