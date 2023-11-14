Водитель КАМАЗа врезался в жилой дом под Новосибирском

ЧП произошло в деревне Кордон Северного района. На огромной скорости КАМАЗ протаранил опору ЛЭП и въехал в деревянный жилой дом. По словам автоинспекторов, водитель был пьян.

― К счастью, жильцы не пострадали. В момент наезда они находились в другой комнате. Пострадала серьезно стена и легковой автомобиль, который находился во дворе, — сообщили в автоинспекции.

По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Нарушителя ждет административное дело и крупный штраф. Собирается ли он возмещать пострадавшей семье убытки ― неизвестно.

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