Парень, получивший расслоение аорты после ДТП с конем, вылечился в Новосибирске

17-летнему парню с расслоением аорты помогли в Центре Мешалкина. Повреждения он получил из-за того, что летом в ходе мотопрогулки неудачно встретился с конем, которого не заметил в тумане. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

После неожиданного столкновения с конем у парня из Забайкальского края болела грудь. Благодаря современному оборудованию удалось выявить проблему. Произошел микронадрыв аорты в месте выхода из нее подключичной артерии.

― Это два крупнейших сосуда организма с самым интенсивным кровотоком, ― подчеркнули в сообщении.

Если такой надрыв не убрать вовремя в течении двух лет или года, может развиться опасная аневризма или расслоние. Благо мотоциклист попал в Новосибирск спустя 3 месяца после аварии, но даже с учетом столь короткого периода времени уже наблюдалась аневризма.

Случай стал трудным из-за того, что диаметр сосуда составлял всего лишь 2 сантиметра.

― Как часто бывает в подростковом возрасте, организм вырос, а сосуды еще не успели достичь взрослых размеров, что осложняло нам работу, ― отметил Олег Викторович Крестьянинов, доктор медицинских наук.

Поэтому было принято решение о малотравматичной технологии через различные проколы. Операция прошла успешно. Также во время обследования у пациента была найдена врожденная аномалия строения почечных артерий. Парню выписано медикаментозное лечение, помогающее сохранить здоровье сосудов.

В настоящий момент он чувствует себя хорошо, вчера, 13 ноября, выписался из Центра.

Ранее редакция сообщала о том, что от боли в лице избавили пациента со склерозом врачи Мешалкина в Новосибирске.