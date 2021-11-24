Для текстильного производства в Тогучине будут выращивать коноплю

На инвестсовете Новосибирской области сегодня был представлен необычный для региона текстильный проект «Производство волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли».

— Мы предлагаем в рамках ТОСЭР «Горный» создать сырьевую базу по выращиванию технической конопли силами сельхозпроизводителей Тогучинского и Искитимского районов, — рассказал директор по инвестициям ООО «Агроу» (AGROW) Юрий Белов. — Наши агрономы разработали технологию для получения максимального выхода волокна. В отличие от других культур, техническая конопля оптимально встраивается в севооборот. Предполагаем, что в проекте будут задействованы до 20 тысяч га земли наших сельскохозяйственных партнеров. Расчетно на выращивании соломы технической конопли аграрии смогут заработать 25 тысяч рублей с гектара — это довольно хороший уровень маржи в растениеводстве.

Выращенное сырье будет перерабатываться на заводе, который инвестор планирует построить в ТОСЭР.

— На сегодняшний день у нас сформирована команда проекта, мы провели испытания с производителем оборудования, на протяжении четырех циклов стандартизировали технологию выращивания технической конопли, подобрали площадку, выполнили техническое проектирование. В ближайшее время планируем подписать соглашение о реализации конечной продукции. В следующем году провести строительное проектирование, финансирование и к концу года приступить к пуско-наладке, — перечислил представитель инвестора. — Запуск предприятия запланирован на 2023 год. Объем инвестиций — 2,5 млрд рублей, из них 25% — собственные средства компании. В 2025 году планируем выйти на проектную мощность. Срок реализации проекта — 11 лет, но оборудование потом будет работать еще около 10 лет.

На предприятии планируется производить волокно нетканных материалов. В перспективе оно будет перерабатываться в отбеленный котонин — заменитель хлопка, который сегодня в большом дефиците на мировом рынке.

— Планируемые годовые объемы производства по волокну — 12 тысяч тонн в первый год работы завода. Последующая переработка данного волокна позволит получать 8 тысяч тонн котонина, — рассказал Белов. — Также завод будет выпускать ежегодно около 20 тысяч тонн костры. Этот отход можно использовать для производства теплоизоляционных материалов, строительных материалов для малоэтажного строительства, в том числе для 3D печати домов. У нас есть строительные партнеры, которые уже серьезно занимаются разработкой таких стройматериалов и их производством. Из костры можно делать подстилки для животных. Возможно, мы найдем какую-то синергию с компанией «МАРС», работающей на территории области, для производства наполнителей для туалетов животных. Также костра может пойти на переработку в целлюлозу.

Произведенную в Новосибирске продукцию предприятие в первую очередь планирует поставлять на экспорт в Китай, так как эта страна наиболее активно использует котонин в легкой промышленности. В перспективе, после увеличения сырьевой базы и объемов первичной переработки, поставки будут осуществляться российским производителям товаров.

— В частности, интерес к нетканному волокну проявляют производители автомобильной обшивки, изоляционных материалов, наполнителей для матрасов. Им интересуются производители ковров, которые ищут замену джуту, испытывающему большие ценовые колебания на мировом рынке, — перечисляет Юрий Белов. — Последующая переработка котонина позволяет получить материал, который может использоваться для производства нетканных материалов. Например, в джинсах фирмы Levi’s до 30% уже составляет конопляный котонин.

В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 61 рабочее место, средняя зарплата к 2026 году составит 52 тысячи рублей. Ставка внутренней доходности проекта — 26%, срок окупаемости — 5,7 года. План по чистой прибыли — 600 млн рублей с дальнейшим ростом. За 10 лет, с учетом льгот ТОСЭР, инвестор готов перечислить в бюджет области около 270 млн рублей налогов, в том числе с 2029 года ежегодно около 70 млн рублей налога на прибыль.

В качестве господдержки инвестор запросил признать проект масштабным, предоставить без торгов земельный участок площадью 15 га, а также обеспечить его инженерной инфраструктурой.

Инвестсовет поддержал проект «АГРОУ» без возражений и особых вопросов.

— Проект компании по запуску производства волокна, костры и отбеленного котонина является крупнейшим инвестпроектом для ТОСЭР Новосибирской области. Объем инвестиций в него — 2,53 млрд рублей — превышает совокупный объем вложений всех семи ранее заявленных проектов на новосибирских ТОСЭР («Горный» и «Линево»), — отмечает генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Он напомнил, что регион в 2021 году направил 57,5 млн рублей для создания условий для потенциальных инвесторов в «Горном». Сейчас завершены проектные работы, строительство инфраструктуры планируется завершить в 2022 году. Что касается действующих проектов, то в настоящее время в «Горном» реализуют свои проекты три компании, которым присвоен статус резидента. Компания ООО «Диабаз» обеспечена инфраструктурой, в отношении двух других резидентов строительство еще ведется.

ООО «АГРОУ» создана в 2018 году для разработки и реализации проектов в сфере АПК. Команда участвовала в реализации проекта по созданию самого крупного производителя риса в России, проекта по выращиванию яблок, а также овощей открытого грунта для ритейла. Реализует подобные проекты уже более 20 лет. Юрий Белов с 2009 года руководил ГК «АФГ Националь».