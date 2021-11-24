Рекламодателям

Для текстильного производства в Тогучине будут выращивать коноплю

  • 24/11/2021, 18:57
Автор:
Новости Новосибирской области
Инвестор планирует производить в ТОСЭР «Горный» сырье для стройматериалов, а также ткани.

На инвестсовете Новосибирской области сегодня был представлен необычный для региона текстильный проект «Производство волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли».

— Мы предлагаем в рамках ТОСЭР «Горный» создать сырьевую базу по выращиванию технической конопли силами сельхозпроизводителей Тогучинского и Искитимского районов, — рассказал директор по инвестициям ООО «Агроу» (AGROW) Юрий Белов. — Наши агрономы разработали технологию для получения максимального выхода волокна. В отличие от других культур, техническая конопля оптимально встраивается в севооборот. Предполагаем, что в проекте будут задействованы до 20 тысяч га земли наших сельскохозяйственных партнеров. Расчетно на выращивании соломы технической конопли аграрии смогут заработать 25 тысяч рублей с гектара — это довольно хороший уровень маржи в растениеводстве.

Выращенное сырье будет перерабатываться на заводе, который инвестор планирует построить в ТОСЭР.

— На сегодняшний день у нас сформирована команда проекта, мы провели испытания с производителем оборудования, на протяжении четырех циклов стандартизировали технологию выращивания технической конопли, подобрали площадку, выполнили техническое проектирование. В ближайшее время планируем подписать соглашение о реализации конечной продукции. В следующем году провести строительное проектирование, финансирование и к концу года приступить к пуско-наладке, — перечислил представитель инвестора. — Запуск предприятия запланирован на 2023 год. Объем инвестиций — 2,5 млрд рублей, из них 25% — собственные средства компании. В 2025 году планируем выйти на проектную мощность. Срок реализации проекта — 11 лет, но оборудование потом будет работать еще около 10 лет.

На предприятии планируется производить волокно нетканных материалов. В перспективе оно будет перерабатываться в отбеленный котонин — заменитель хлопка, который сегодня в большом дефиците на мировом рынке.

Планируемые годовые объемы производства по волокну — 12 тысяч тонн в первый год работы завода. Последующая переработка данного волокна позволит получать 8 тысяч тонн котонина, — рассказал Белов. — Также завод будет выпускать ежегодно около 20 тысяч тонн костры. Этот отход можно использовать для производства теплоизоляционных материалов, строительных материалов для малоэтажного строительства, в том числе для 3D печати домов. У нас есть строительные партнеры, которые уже серьезно занимаются разработкой таких стройматериалов и их производством. Из костры можно делать подстилки для животных. Возможно, мы найдем какую-то синергию с компанией «МАРС», работающей на территории области, для производства наполнителей для туалетов животных. Также костра может пойти на переработку в целлюлозу.

Произведенную в Новосибирске продукцию предприятие в первую очередь планирует поставлять на экспорт в Китай, так как эта страна наиболее активно использует котонин в легкой промышленности. В перспективе, после увеличения сырьевой базы и объемов первичной переработки, поставки будут осуществляться российским производителям товаров.

— В частности, интерес к нетканному волокну проявляют производители автомобильной обшивки, изоляционных материалов, наполнителей для матрасов. Им интересуются производители ковров, которые ищут замену джуту, испытывающему большие ценовые колебания на мировом рынке, — перечисляет Юрий Белов. — Последующая переработка котонина позволяет получить материал, который может использоваться для производства нетканных материалов. Например, в джинсах фирмы Levi’s до 30% уже составляет конопляный котонин.

В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 61 рабочее место, средняя зарплата к 2026 году составит 52 тысячи рублей. Ставка внутренней доходности проекта — 26%, срок окупаемости — 5,7 года. План по чистой прибыли — 600 млн рублей с дальнейшим ростом. За 10 лет, с учетом льгот ТОСЭР, инвестор готов перечислить в бюджет области около 270 млн рублей налогов, в том числе с 2029 года ежегодно около 70 млн рублей налога на прибыль.

В качестве господдержки инвестор запросил признать проект масштабным, предоставить без торгов земельный участок площадью 15 га, а также обеспечить его инженерной инфраструктурой.

Инвестсовет поддержал проект «АГРОУ» без возражений и особых вопросов.

Проект компании по запуску производства волокна, костры и отбеленного котонина является крупнейшим инвестпроектом для ТОСЭР Новосибирской области. Объем инвестиций в него — 2,53 млрд рублей — превышает совокупный объем вложений всех семи ранее заявленных проектов на новосибирских ТОСЭР («Горный» и «Линево»), — отмечает генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Он напомнил, что регион в 2021 году направил 57,5 млн рублей для создания условий для потенциальных инвесторов в «Горном». Сейчас завершены проектные работы, строительство инфраструктуры планируется завершить в 2022 году. Что касается действующих проектов, то в настоящее время в «Горном» реализуют свои проекты три компании, которым присвоен статус резидента. Компания ООО «Диабаз» обеспечена инфраструктурой, в отношении двух других резидентов строительство еще ведется.

ООО «АГРОУ» создана в 2018 году для разработки и реализации проектов в сфере АПК. Команда участвовала в реализации проекта по созданию самого крупного производителя риса в России, проекта по выращиванию яблок, а также овощей открытого грунта для ритейла. Реализует подобные проекты уже более 20 лет. Юрий Белов с 2009 года руководил ГК «АФГ Националь».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

330

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : производство инвестиции бизнес АПК


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

18/11/2021, 15:27

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Актуальный разговор

Интервью

Лайфхак для МСБ: о важности HR-бренда компании

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске создали туристическую полицию

24/11/2021, 16:56

Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

24/11/2021, 15:50

С какими сложностями столкнулись самозанятые в онлайн-торговле?

24/11/2021, 15:33

В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

24/11/2021, 15:08
Популярное

Налоговая планирует отказаться от деклараций о доходах физических лиц 3-НДФЛ

24/11/2021, 17:31

Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России

24/11/2021, 14:20

Обновленный список коронавирусных ограничений в России

24/11/2021, 12:22

Ozon протестирует миниформат пунктов выдачи заказов

24/11/2021, 11:45

Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть офисы в России — в него вошли Apple и Google

23/11/2021, 17:14

В Новосибирскую область вернутся 20-градусные морозы

23/11/2021, 14:35

Минздрав планирует изменить процедуру проверки водителей на наркотики

23/11/2021, 09:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Кирилл Наконечный: Для многих не так важно замечать изменения и им способствовать, как их осудить!
22/11/21, 16:22

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие»: 80% сибиряков никогда не обращались к психологам и психотерапевтам

24/11/2021, 12:10

Россельхозбанк предлагает жителям Новосибирска обменять монеты на купюры

24/11/2021, 11:40

Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса – за полцены

24/11/2021, 11:25

ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых

24/11/2021, 11:03

АО «РЭС»: контроль показаний счетчиков повышает потребительскую дисциплину

24/11/2021, 09:00

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Для микробизнеса придумали новую систему налогообложения

Больше всего в октябре в Новосибирске подорожал картофель

Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Новосибирцы расстаются с деньгами охотнее, чем в прошлом году

Финансы

Новости Новосибирска

Арендаторы оплатят долги одного из научно-исследовательских институтов СО РАН в Академгородке

Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

Пострадавшие от пандемии компании не могут воспользоваться обещанной государством поддержкой

Может ли ваша компания претендовать на получение субсидий?

Политика

Новости Новосибирска

В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

Новосибирское реготделение КПРФ обрастает секретарями

Незаконно отслеживалась финансовая деятельность депутата Госдумы

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Недвижимость

Недвижимость

Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Мэрия Новосибирска завалила застройщика исками

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает новый жилой комплекс класса комфорт

Технологии

Новости Новосибирска

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Телекоммуникации

Новости компаний

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске создали туристическую полицию

Проекты всех новосибирских поликлиник в рамках ГЧП-проекта одобрены госэкспертизой

Новосибирцы считают свои дороги худшими в России

На западном въезде в Новосибирск установили 18-метровую стелу

Новосибирские муниципалитеты заинтересовались проектами, связанными с водоемами

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска