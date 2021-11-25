Доля вакансий «на удаленке» в Новосибирске достигла максимума с начала пандемии

До того, как в нашу жизнь вторгся коронавирус, число вакансий с дистанционной занятостью составляло 1—2% от общего числа вакансий в России. После объявления первого локдауна, когда бизнес понял, что нужно выживать в новой реальности, число вакансий «на удаленке» выросло, сообщает сервис SuperJob.

— Максимальная доля вакансий, предполагающих дистанционную занятость в Новосибирске, зафиксирована как раз в ноябре текцщего года и равняется 6,7% от общего количества вакансий. В октябре 2021 этот показатель в городе был равен 5,5%, что на 0,5 п.п. меньше, чем год назад (6%). В Новосибирске в начальном периоде пандемии в мае прошлого года количество вакансий для удалёнщиков было равно 5,9%, — говорится в исследовании.

В октябре нынешнего года до объявления нерабочих дней число вакансий «на удаленке» в большинстве городов-миллионников было сравнимо с цифрами прошлом года. В ноябре их стало больше.

По данным исследования, большую часть вакансий «на удаленке» сегодня составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. Основные работодатели — крупные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы, IT-компании.

По мнению аналитиков SuperJob, с принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях в регионах произойдет дальнейший рост числа вакансий с дистанционным типом работы.