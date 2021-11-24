Налоговая планирует отказаться от деклараций о доходах физических лиц 3-НДФЛ

Галина Семенова, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Кого касается

В среднем за два последних года зарегистрировано 12,5 млн налоговых деклараций 3-НДФЛ, из них на 1 января 2021 года налоговых деклараций о доходах физических лиц — 9,86 млн. Такую декларацию необходимо сдавать:

— индивидуальным предпринимателям — о доходах, полученных от осуществления своей деятельности;

— нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и другие лица — о доходах, полученных от такой деятельности.

— иностранным гражданам – о доходах от трудовой деятельности по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

— физическим лицам – о суммах вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

— о доходах, полученных от продажи имущества лиц, принадлежащего им по праву собственности, и имущественных прав;

— о других доходах, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами.

Декларацию о своих доходах необходимо подавать не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом (за 2020 год — не позднее 30 апреля 2021 года)

На 1 января 2021 года декларацию 3-НДФЛ о доходах в России подали 8,5 млн человек, что на 1,3 млн больше (118,4%), чем в 2017 году.

Зачем отказываться

Понятно, что такое количество деклараций обрабатывать налоговым органам очень трудно, поэтому вопрос стоит о сокращении количества деклараций 3-НДФЛ. Сегодня уже отменены декларации от продажи движимого и недвижимого имущества, если налоговая база составляет по декларации ноль, в таком случае НДФЛ не начисляется.

Вполне возможно отменить 3-НДФЛ декларации, которые сдаются физлицами для получения социального налогового вычета (на лечение, обучение, накопительной части пенсии), имущественного вычета (на покупку имущества), инвестиционного, профессионального вычетов. Для многих это будет плюсом, особенно привыкших сдавать декларации в бумажном виде, стоя в очередях.

За официально работающих все данные о доходах сообщают налоговые агенты по форме 2-НДФЛ, а с 1 января — по форме 6-НДФЛ. Налоговые органы, видя все доходы физлиц, могут камерально проверить правильность исчисления налога налоговым агентом, и если окажется, что необходимо доплатить НДФЛ, то налоговая инспекция может сделать перерасчет самостоятельно и предоставить извещение о дополнительной уплате НДФЛ физлицу. При этом последнему тогда нет необходимости подавать декларацию 3-НДФЛ о своих доходах.

Как быть с вычетами

Как известно, налоговые вычеты по НДФЛ считаются льготами, но льготы носят не обязательный характер, а заявительный.

Если по инвестиционному налоговому вычету можно обязать предоставлять информацию банки, то по социальному налоговому вычету — все лечебные, образовательные и строительные компании, вероятно, будет непросто. Все сборы документов (договоры, справки, платежные документы и т. д.) для получения этих вычетов ложатся на само физлицо. Человек заинтересован быстрее вернуть НДФЛ (13%), поэтому старается скорее собрать соответствующие документы. Будут ли быстро подавать эту информацию сторонние организации (строительные, образовательные, медицинские и т. п.) — вопрос.

Вывод

Очевидно, если мы хотим избавиться от деклараций, то вся информация должна быстро и в полном объеме поступать в налоговые органы от всех организаций. Вероятно, для этого нужна единая электронная программа. С развитием цифровизации, полагаю, такая система будет возможна.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова