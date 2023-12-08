Для тех, кто мерзнет: кому в Новосибирской области предлагают удаленку

В Сибирском федерально округе самый большой выбор удаленки у кандидатов из Новосибирской области и Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

В этих областях на долю таких вакансий приходится 5% от всех размещенных.

— Чаще всего удаленную работу предлагают операторам call-центров и специалистам контактных центров, на втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами, на третьем — программисты, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что каждый четвертый кандидат в Новосибирской области рассматривает, в первую очередь, вакансии с удаленкой.

Преобладают менеджеры по продажам, программисты и руководители проектов.

В мегаполисе с каждым годом уменьшается количество желающих ежедневно стоять в пробках по пути на работу. К счастью, многие работодатели уже не сильно настаивают на присутствии сотрудника в офисе. В итоге, выгоду получают все. Работник экономит на проезде и оплате обедов, а наниматель — на съеме офиса.

Отметим, что в 2023 году в России было открыто более 677 тысяч вакансий с удаленным графиком работы, и это 6% от всего объема предложений о работе в стране (в 2022 году — 5%). По сравнению с прошлым годом количество таких вакансий практически удвоилось.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на HR-специалистов вырос в Новосибирске.