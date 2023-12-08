Соблазнение и наказание: девушку отправили в колонию за роман с подростком в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска огласил приговор 19-летней девушке за интимную связь с 15-летним подростком.

— Приговором подсудимой назначено наказания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе суда.

Любовная история произошла летом 2022 года: 19-летняя девушка познакомилась с 15-летним подростком, после чего у них закрутился роман. Уже через несколько месяцев взрослая Джульетта и малолетний Ромео поселились у матери подростка. Но спустя время сноха и свекровь начали конфликтовать. После очередной ссоры молодые сорвались из отчего дома и уехали искать счастье в Алтайский край.

Подросток не сообщил матери о своём местонахождении и перестал выходить на связь, после чего женщина подала заявление о розыске своего чада.

Влюблённую парочку задержали в городе Бийске и доставили в отдел полиции. Там-то и вскрылась греховная и преступная связь.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Сейчас восемь месяцев пара проведет в разлуке, так как взрослой спутнице придется отбывать наказание далеко от дома.

Ранее редакция сообщала о том, что за полгода в Новосибирске 111 несовершеннолетних стали мамами, самой молодой из них 14 лет.