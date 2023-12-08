Суд над стрелком с Нарымского сквера начался в Новосибирске

В Железнодорожном районном суде Новосибирска начался процесс над 24-летним Данилом Н., расстрелявшим оппонента после словесной перепалки.

— Житель Новосибирска обвиняется по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия». В результате его действий потерпевшему причинены различные повреждения грудной клетки, лица, головы. Одно из повреждений повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, — сообщили в региональной прокуратуре.

Конфликт между мужчинами произошёл в ночь на 12 августа текущего года на ул. Нарымской в Железнодорожном районе города. Данил вступил в перепалку с незнакомым ему парнем и девушкой. В пылу ярости он достал из сумки травмат и выпустил в свою жертву 8 пуль в голову и грудь.

От полученных ранений 22-летний потерпевший едва не умер, за его жизнь несколько дней боролись врачи.

Через неделю после инцидента полицейские задержали стрелка.

Ранее редакция сообщала о вооружённом нападении на бизнесмена во дворе жилого дома в центре Новосибирска.