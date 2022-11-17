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Сенатор предложил заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

  • 17/11/2022, 14:17
Сенатор предложил заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
В первую очередь владельцев крупных предприятий, приобретённых через приватизацию, и руководителей институтов развития или госкорпораций.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.  Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на копию письма Кутепова.

— На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, — приводит ТАСС текст письма Кутепова на имя вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

По мнению Андрея Кутепова, соответствующие меры в первую очередь должны затронуть владельцев крупных предприятий, приобретённых через приватизацию, и руководителей институтов развития или госкорпораций.

Также предлагается рассмотреть перевод дивидендов и иных выплат, причитающихся упомянутым гражданам, на целевой счёт для финансирования спецоперации.

— В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки, — отметил Кутепов.

Сенатор также предложил направить замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных государств на ремонт Крымского моста, дорог и коммунальной инфраструктуры в зоне спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

 

Ранее редакция сообщала, что список антироссийских санкций США пополнился новыми фамилиями и предприятиями.

Фото с официальной страницы Совета Федераций в «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация санкции заморозить активы покинувших Россию бизнесменов


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