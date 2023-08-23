Для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия

— За 30 лет мы разучились межведомственному взаимодействию. Каждое ведомство работает в своих рамках, и это мешает работать в едином механизме, — констатировал, резюмируя итоги пленарного заседания «Технопрома-2023», один из спикеров — заместитель генерального директора–генеральный конструктор АО «Объединенная двигательная корпорация» Юрий Шмотин.

Директор по технологическому развитию госкорпорации «Росатом» Андрей Шевченко также подчеркнул, что не хватает согласованной заинтересованной работы. Модератор пленарного заседания, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко добавил: чтобы избежать самого большого вызова — ведомственных колодцев — требуется обеспечить взаимоувязку реализации технологичных проектов с мерами поддержки науки, подготовки кадров.

— В этом году президент поручил обеспечить внедрение прорывных технологий в целом ряде отраслей. Среди них лидируют медицина, микроэлектроника, машиностроение. У нас есть четкий перечень сквозных технологий, внедрение которых мы должны обеспечить, — добавил он.

Дмитрий Чернышенко также напомнил, что заканчивается разработка нового закона о технологической политике РФ, где будут определены ее задачи, составлен перечень субъектов технологической политики, где будут прописаны их полномочия и механизмы взаимодействия друг с другом, в том числе в рамках мегапроектов, где стоит задача обеспечения проработки и производства приоритетной высокотехнологичной продукции, обеспечение спроса на нее и снижение зависимости номенклатуры от импорта. Также в законе будет закреплено понятие технологического суверенитета,

По словам вице-премьера, сейчас идет проработка плана мероприятий и паспортов проектов по трем приоритетным направлениям: производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), радиоэлектронная индустрия и станкостроение.

— Производство средств производства — одна из наших ключевых зависимостей, на которую нас подсаживали 30 лет. Сейчас важно, чтобы мы обеспечили суверенитет в станкостроении, — подчеркнул Чернышенко. — Регионам, вузам, представителям промышленности нужно включаться в проработку проектов. Недостаточная проработка их научной и кадровой составляющей приведет к тому, что проекты не будут реализованы.

К этой работе правительство РФ также намерено подключать передовые инженерные школы, одна из которых открыта в НГУ (Всего 30 школ в 15 регионах. — Ред.). Осенью будет объявлен второй конкурс по созданию еще 10 школ.

— Хотелось бы, чтобы они были сфокусированы на отраслях, которые нужны России и опирались на кооперацию с дружественными странами, — подчеркнул Чернышенко.

На решение поставленных задач будут нацелены и кампусы мирового уровня. Один из них создается в Новосибирске. Всего к 2030 году в РФ планируется запустить 25 таких структур.

— В рамках кампусов планируется создание не просто комфортных условий для жизни и обучения студентов, но и кооперация с бизнесом, чтобы стартапы получили возможность для прототипирования, выхода на венчурных инвесторов и выхода на рынок, — добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что правительство намерено помогать регионам принимать осмысленные решения по поддержке проектов приоритетных направлений. Кроме того, в РАН планируется создать корпус экспертов для оценки региональных задач.

Ранее редакция сообщала о том, что Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска.