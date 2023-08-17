Дмитрий «Гоблин» Пучков дал выбор между «тварью или дурой» матери мобилизованного из Новосибирска

Известный писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков дал матери мобилизованного из Новосибирска выбор между «дурой или тварью». Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Инициативная группа, в которой состоит сибирячка, выступает за то, что государство должно установить сроки службы для мужчин, которых призвали по частичной мобилизации на СВО. Женщина из Новосибирска обратилась к различным общественникам, включая Пучкова, за поддержкой данной инициативы.

Но как утверждает «Новая Сибирь», Пучков начал выяснять, под чьим руководством работает группа женщин, зачем «раскручивает истерику». Последним сообщением от него стало: «Вы либо дура, ничего не соображающая, либо проплаченная тварь». После этого блогер отправил женщину в черный список. Происшествие по инициативе женщин из объединения вышла в массы.

По словам оскорбленной женщины, она не собирается писать заявление в полицию. Но одногруппницы уже обратились в Администрацию президента, оттуда их письмо было переправлено в Роскомнадзор. Им сообщили, что обращение будет рассмотрено 13 сентября.

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