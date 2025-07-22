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Дмитрий Григоренко: Новосибирские ИИ-разработки имеют потенциал федерального тиражирования

  • 22/07/2025, 11:15
Дмитрий Григоренко: Новосибирские ИИ-разработки имеют потенциал федерального тиражирования
Зампред Правительства РФ подчеркнул, что Новосибирск является одним из ключевых центров развития информационных технологий и искусственного интеллекта

Глава Новосибирской области Андрей Травников продемонстрировал заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко результаты интеграции искусственного интеллекта в различные секторы экономики, социальной сферы и государственного управления региона.

В ходе рабочей поездки вице-премьер отметил высокий потенциал масштабирования местных разработок на базе ИИ в масштабах всей страны.

Травников и Григоренко посетили исследовательский центр в области ИИ при Новосибирском государственном университете, а также Технопарк Академгородка, где IT-компании занимаются разработкой и внедрением инновационных ИИ-решений.

Зампред Правительства РФ подчеркнул, что Новосибирск является одним из ключевых центров развития информационных технологий и искусственного интеллекта.

— Наша задача – создание качественных ИИ-продуктов и их широкое внедрение. Это станет возможным только при условии, что разработки приносят ощутимую пользу. В Новосибирске созданы все условия для развития ИИ: сильная научная база и активное стартап-сообщество. Разработка и внедрение здесь идут параллельно. Важно, что регион заинтересован в использовании собственных ИИ-решений в образовании, на предприятиях и в госорганах, — заявил Григоренко.

Травников подчеркнул важность ориентации на результат при внедрении ИИ в регионе.

— Использование ИИ должно быть обосновано конкретными задачами. Мы отслеживаем все разработки, но при масштабном внедрении оцениваем ожидаемый эффект: повышение качества услуг, новые сервисы для граждан или снижение трудозатрат. Успешные решения мы стараемся быстро адаптировать, но и разрабатываем собственные. Примеры: анализ рентгеновских снимков, система видеоаналитики «Безопасный город», робот Николай, голосовая клавиатура для врачей и интеллектуальные помощники для госслужащих. Все это повышает качество услуг и снижает трудозатраты, — отметил губернатор Новосибирской области.

В здравоохранении ИИ используется для анализа рентгеновских снимков (обработано свыше 361 тыс. снимков с начала года) и как помощник для анализа данных (окончательный диагноз ставит специалист). Врачи используют голосовой ввод на основе нейросети (в 71 медучреждении).

Система «Безопасный город» помогает следить за порядком и искать правонарушителей.

Вице-премьеру представили цифровые решения для госуправления: ИИ-эксперт по клиентоцентричности обрабатывает обращения граждан, ИИ-помощник по документообороту быстро находит информацию, ИИ-стенографист формирует протоколы.

Обсуждались возможности «Карты жителя Новосибирской области», сервиса «Дошкольник» и системы «Рабочее место госслужащего с ИИ-помощниками».

Новосибирская область – в десятке лидеров рейтинга цифровой трансформации. В электронный вид переведены 100% социально значимых услуг. Каждое второе заявление подается онлайн.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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