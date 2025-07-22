Следственный комитет начал проверку повреждения машины и травмирования ее владельца

Следственный комитет России проверяет инцидент в Новосибирске после урагана, который обрушился на город 18 июля. На ул. Хилокской, 16 упавшее дерево повредило два автомобиля и травмировало человека. Также был повреждён кабель электропитания, стало причиной отключения электроэнергии. Местные жители написали коллективное обращение и опубликовали его в соцсетях. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки.

По словам жителей, управляющая компания пообещала убрать ветки, застрявшие на крыше дома, только через три дня после урагана. Но уже на следующий день одна из таких веток упала на владельца поврежденного автомобиля.

По словам владельца авто, в компании заявили, что обязанность следить за состоянием деревьев во дворе лежит на жильцах. И посоветовали мужчине, который лишился заработка из-за повреждения автомобиля, подать в суд на соседей и потребовать с них компенсацию, сообщает Atas.info.

За деревья, находящиеся на участке, который принадлежит многоквартирному дому, отвечает обслуживающая организация или ТСН, в зависимости от способа управления. Если участок в муниципальной собственности, ответственность несут органы местного самоуправления, уточняет издание.

Жильцам рекомендуется зафиксировать повреждения, оценить ущерб (желательно с заключением эксперта) и требовать возмещения в досудебном порядке.

Если урегулировать спор в досудебном порядке не получается, необходимо идти в суд. Для суда важны документы, подтверждающие, что жильцы просили проверить деревья на аварийность. Также пригодятся ответы управляющей компании или ТСН на эти обращения.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за размыва дамбы сужена проезжая часть Октябрьского моста в Новосибирске. Огорожено около 50 метров в районе станции Спортивная.