Новосибирца будут судить за хакерские атаки на ресурсы российских компаний

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего новосибирца. Он взламывал информационные ресурсы российских компаний и организаций, сообщили в УФСБ России по Иркутской области.

В управлении уточнили, что, используя вредоносное программное обеспечение, в период 2023-2025 годов он взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности органов безопасности следственным управлением УМВД России по г. Новосибирску в отношении гражданина возбуждены 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения), — рассказали в ФСБ.

Хакеру грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 4 лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Управлением устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Ранее редакция сообщала, что хакер из Тогучина обманул дагестанца, представившись девушкой.