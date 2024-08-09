Дмитрий Гришунин ушел с поста директора «Новосибирской аптечной сети» и стал заместителем министра

Дмитрий Гришунин 6 августа ушел с поста директора муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». Теперь он занимает пост заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В его ведении управление по регулированию потребительского рынка и сферы услуг. Место оказалось вакантным после перехода Максима Останина в мэрию Новосибирска.

Новый директор «Новосибирской аптечной сети» пока не назначен.

Дмитрий Гришунин — сын председателя комитета Заксобрания по соцполитике Игоря Гришунина (фракция «Единая Россия»). На пост директора МП «НАС» он пришел в 2021 году. Кроме того, Гришунин-младший руководил областным центром развития промышленности и предпринимательства, работал в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области в должности замруководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела.

В марте стало известно, что мэрия Новосибирска планирует приватизировать МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5».

На апрельской сессии горсовета депутаты исключили из этого списка МП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство», что автоматически являлось рекомендацией на их ликвидацию. После вмешательства прокуратуры решение было пересмотрено, «НАС» станет акционерным обществом. Сейчас предприятие находится в процессе реорганизации.

По данным открытых источников, выручка МУП «Новосибирская аптечная сеть» по итогам 2023 года составила 1,3 млрд рублей, сократившись по сравнению с 2022 годом на 27%. С 2020 года выручка сети упала почти на 1 млрд рублей. Чистый убыток НАС по итогам 2023 года составил 32,7 млн. За год удалось его сократить на 60%. Для сравнения: выручка предприятия в 2015 году составляла 2,9 млрд рублей, самая высокая чистая прибыль была зафиксирована в 2010-м — 86,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что продуктовый ритейлер создает аптечный маркетплейс. Сеть уже начала сотрудничать с поставщиками.