Глава департамента соцполитики Ольга Незамаева увольняется из мэрии

По информации источника редакции Infopro54, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева увольняется. Собеседник редакции пояснил, что Незамаева завершает работу на следующей неделе. Стоит отметить, что в кулуарах информация об уходе главы департамента соцполитики мэрии появилась еще в мае.

Ольга Незамаева была назначена главой департамента в июне 2014 года. До этого семь лет работала генеральным директором ЗАО «Новосибирская медицинская корпорация».

Ранее из мэрии ушли начальник правового департамента мэрии Новосибирска Маргарита Маслова, глава департамента имущества Георгий Жигульский и глава IT-департамента Александр Горнштейн. И.о. главы департамента транспорта Олеся Богомазова была задержана по подозрению в получении взятки.

Также заявления об уходе по собственному желанию написали начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анна Миронова и начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергей Кудрявцев. Кроме того из муниципалитета ушли (написали заявления об уходе) три вице-мэра: Артем Скатов, Геннадий Захаров и Анна Терешкова.

На сегодняшний день на эти должности назначены новые люди.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Гришунин ушел с поста директора «Новосибирской аптечной сети» и стал заместителем министра.