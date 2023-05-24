Дмитрий Овчинников: БеспринцЫпно и очень смешно

— В конце февраля текущего года новосибирский театр «Красный факел» представил, пожалуй, самую яркую и долгожданную премьеру нынешнего, уже 103-го по счету сезона, и по совместительству первую премьеру календарного года — спектакль «Люди своевременных взглядов» по рассказам известного московского писателя и киносценариста Александра Цыпкина. Широкой публике он в первую очередь знаком по сериалу «Беспринципные», который с декабря 2020 года транслировал телеканал ТНТ, а также его продолжению, фильму «Беспринципные в деревне», вышедшему в кинопрокат в марте этого года. Кроме того, Цыпкин известен благодаря своему литературно-театральному проекту «БеспринцЫпные чтения», в рамках которого известные отечественные артисты читают тексты его произведений в разных театрах России. Побывал этот проект и в Новосибирске, причем в том же самом «Красном факеле». Так что постоянным зрителям этого театра нет нужды лишний раз представлять автора литературной основы новой постановки.

«Люди своевременных взглядов» — это своеобразный альманах коротких комических историй. В основу спектакля, поставленного режиссером Александром Созоновым, легли шесть рассказов Александра Цыпкина. Совместить шесть разных рассказов в одной постановке — задача нетривиальная и непростая, но, как представляется, на выходе получился весьма целостный и гармоничный симбиоз, в котором наличествуют истории на любой вкус: здесь и точная и беспощадная сатира на отечественных чиновников, и забавные истории из серии «приключения иностранцев в России», и трогательные лирические сюжеты.

Главной фишкой самых первых показов «Людей», которые мне, к сожалению, посетить не удалось, было, конечно же, участие в них самого Александра Цыпкина, обратившегося к пришедшим с приветственным словом о том, какая большая честь для него выйти на сцену «Красного факела». А затем, уже в самом спектакле, исполнял роль Автора. Цыпкин, по его признанию, от этого своеобразного камео долго отказывался, будучи не слишком высокого мнения о собственных актерских способностях, но в итоге на радость зрителям все же согласился.

Спектакль открывается ярким и красочным выходом всех занятых в нем актеров, танцующих под зажигательную музыку, что сразу дает нам понять, что в ближайшие почти три часа нас ждет море юмора и позитива. Так и происходит. Нашему вниманию предлагается бодрый и динамичный перформанс, который точно не даст скучать.

По своему масштабу этот спектакль действительно получился совсем не ординарным. Причем в самых разных аспектах. Например, в плане сценографии. В спектакле используются уникальные декорации для каждой из шести историй, благодаря чему зрители оказываются то в кабинете мэра провинциального города, то в городском парке, то в уютном купе поезда, то на московских улицах. В общем, локации постоянно меняются, и это добавляет аутентичности и достоверности всем рассказываемым эпизодам. Декорации — это, пожалуй, и впрямь то, что в этой постановке больше всего впечатляет по своему размаху и сложности. В этом смысле, конечно, нельзя не отметить режиссера Александра Созонова, сведшего воедино шесть авторских историй, всю постановочную бригаду спектакля, проделавшую феноменальную работу, результатом которой стал во многом уникальный по масштабу и сложности спектакль. Помимо декораций, я бы выделил и музыкальное оформление спектакля, которое, на мой взгляд, заслуживает самых лестных оценок, а бутафорские собачки — это вообще космос, милота в степени бесконечность. Ну и, естественно, особая благодарность актерам «Красного факела», которые в очередной раз оказались на высоте, что, впрочем, едва ли должно кого-то удивлять.

Наверное, пересказывать все содержание спектакля смысла нет. Это один из тех случаев, когда точно лучше один раз увидеть. Александр Созонов говорил после премьеры, что, по его мнению, спектакль должен давать рецепты счастливой жизни. Найдет ли кто-то из зрителей для себя в этой постановке такие рецепты — сказать сложно. Спектакль, стоит признать, получился достаточно нетривиальный, допускаю, что он может зайти не всем. В тех рецензиях и отзывах, с которыми довелось ознакомиться, встречаются как хвалебные, так и негативные оценки. Я сам не являюсь горячим поклонником творчества Александра Цыпкина, и его уподобление Зощенко или Довлатову представляется мне изрядным преувеличением. Говоря объективно, чисто с технической точки зрения спектакль сделан превосходно, но достиг ли он своих изначальных целей — вопрос открытый. Сам Цыпкин говорил, что будет рад, если после спектакля зрители выйдут чуть добрее и счастливее. Не могу говорить за всех, но в случае со мной так оно и было. К сожалению, в нашей нынешней жизни не так много позитивных эмоций, и подобные спектакли ценны тем, что служат для нас, зрителей, своеобразной инъекцией положительных эмоций. «Люди своевременных взглядов» — это легкая, добрая, светлая комедия, где можно и вдоволь посмеяться, и задуматься о каких-то важных вещах, и немного погрустить. При кажущейся поверхности и незамысловатости этот спектакль содержит немало глубинных смыслов, которые при желании нетрудно считать. Опять же, по словам самого Цыпкина, на выходе получился спектакль о любви — любви к себе, другим людям, своей стране, несмотря на все наше и их несовершенство. Действительно, именно в этом, как кажется, заключается главный посыл или, если угодно, главная нравственная интенция этого спектакля, и одно это уже делает его достойным того, чтобы прийти и посмотреть его, как минимум, один раз. А лучше несколько.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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