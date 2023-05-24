Стали известны наиболее популярные у новосибирских выпускников предметы для сдачи ЕГЭ

На аппаратном совещании замглавы Департамента образования мэрии города Елена Кащенко сообщила о том, какие предметы для сдачи ЕГЭ преимущественно выбирают новосибирские ученики 11 классов, передает КП-Новосибирск.

Во главе рейтинга по традиции оказалось обществознание (56%), далее следует информатика (33%), история (18%) и замыкает четверку лидеров биология (17%).

По словам Елены Кащенко, не может не радовать тот факт, что профильный уровень математики в этом году выбрали почти 52% выпускников. Базовый уровень – 48%.

Другие предметы дети выбирали в зависимости от вступительных экзаменов, которые им предстоят совсем скоро, подчеркнула она.

В аутсайдерах, по результатам выбора, отметились литература и география, которые вместе с химией выпускники будут сдавать первыми уже в пятницу, 26 мая.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске началась пора последних звонков.