Дмитрий Тимонов возглавил Минстрой Новосибирской области

Дмитрий Тимонов назначен исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя ведомства. Информация об этом размещена на сайте министерства.
По информации редакции Infopro54 он приступил к обязанностям 27 августа.
Сегодня, 30 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, которым Алексей Колмаков исключен из состава правительства региона.
— Исключить из состава Правительства Новосибирской области Колмакова Алексея Викторовича, говорится в документе.
Дмитрий Тимонов пришел в Минстрой в 2018 году, ноябре 2022 года стал первым заместителем министра. До этого времени он руководил управлением архитектуры и градостроительства министерства.
Ранее редакция сообщала, что на строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще полтора года.
Источник фото: правительство Новосибирской области, автор- пресс-служба
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