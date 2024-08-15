На строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще полтора года

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство поликлиники №22. Она возводится компанией ООО «Седьмая концессионная компания» (Входит в группу «ВИС». — Ред.) в рамках ГЧП

Первоначально разрешение на строительство поликлиники в Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Уса было выдано в июле 2021 года. В ценах 2020 года объект стоил 2,02 млрд рублей. Новое разрешение будет действовать до января 2026 года.

Напомним, на июльской сессии регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что правительство планирует расторгнуть договор на строительство ГЧП-поликлиник. Министр отметил, что инвестор — ГК «ВИС» — не исполняет взятые на себя обязательства по строительству поликлиник в рамках договора ГЧП.

— Инвестор привлек дополнительные средства, чтобы ввести в этом году три поликлиники. По остальным рассматривается вопрос о расторжении, — отметил Решетников.

Напомним, первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 на ул Татьяны Снежиной в Октябрьском районе (рассчитана на 967 посетителей за смену), однако в июне сроки ее строительства были продлены до конца августа. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе.

В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Первоначально все объекты планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году, однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость объектов выросла в несколько раз и составила 21 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что для ГК «ВИС» заявление представителей власти региона о расторжении договора ГЧП стало полной неожиданностью.