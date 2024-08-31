Коллекцию бракованных монет продают за 27 миллионов рублей в Новосибирске

На продажу выставлена редкая коллекция бракованных монет.
Собрание монет оценивается в 27 500 000 рублей.
Всего у обладателя брака есть 1489 монеты, среди которых 388 экземпляров в отличном состоянии.
Владелец уверяет, что купившие монеты сделают отличное вложение. Он не намерен торговаться и снижать стоимость.
– Цена адекватная и не завышена, а, скорее, занижена (кто понимает и разбирается). Каждый решает сам, нужно это ему или не нужно. Цена может вырасти со временем, — отметил автор объявления.
Также в объявлении рассказывается, что брак на монетах разнообразен: от расколов и смещения заготовок до засорения штемпеля и расплавов.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию советских монет за 2,2 млн выставил на продажу житель Новосибирска.
Источник фото: Авито.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru