Новосибирцы лидируют по статистике обращений в автосервисы

Большинство жителей Новосибирской области столкнулись с ростом цен автозапчасти, констатировали аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод». Об этом заявили 59% автовладельцев региона. 18% водителей отметили, что в 2024 году стали чаще сталкиваться с навязыванием услуг со стороны автосервисов.

При этом 51% опрошенных новосибирцев констатировали, что у них машина ломается чаще раза в квартал. Это рекордный показатель по России. Для сравнения, с такой же частотой в сервисы обращается 42% петербуржцев, 36% москвичей, 27% челябинцев и 26% краснодарцев. В других регионах водители обращаются на СТО еще реже.

— Подорожание автозапчастей и услуг автосервисов — серьезная проблема, чреватая повышением уровня опасности на дорогах. В регионах, жители которых чаще других сталкивались с ростом цен на запчасти и ремонт, свыше 40% опрошенных заявили, что им приходилось ездить на автомобиле с неисправностями из-за того, что на момент возникновения поломки они не могли своевременно оплатить слишком дорогой ремонт. А 14% опрошенных ездят на неисправном авто в настоящее время, — отметили эксперты, подведя итоги исследования.

Напомним, ранее аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» сообщали, что Новосибирская область вошла в рейтинг аутсайдеров на пути приведения дорог в регионе к действующим нормативам. Область оказалась на 6 месте: рост доли не соответствующих нормативам автодорог составил 263,7%. В Томской области рост доли составил 174,4%. В списке аутсайдеров регион оказался на 9 месте.

В ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил аудитор Василий Круковский.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске.