Дмитровский мост в Новосибирске полностью открыт для автомобилей

Для автомобилей открыто полноценное, шестиполосное, движение по Дмитровскому мосту в Новосибирске.

По сообщению мэрии, подрядчик в лице ООО «Дорсиб плюс» в кратчайшие сроки провел укладку временного асфальта для работы моста в зимнем сезоне и до начала нового строительного сезона.

В сентябре муниципальный контракт был расторгнут с подрядной организацией «СК «Дороги Сибири» из-за низкого качества выполненных работ и несоблюдения сроков.

— Новому подрядчику пришлось ударно работать, и за два дня удалось выполнить необходимый объём асфальтирования, — сказал мэр Максим Кудрявцев.

Димитровский мост был открыт для движения в 1978 году. За всё время своего существования он ремонтировался только один раз — в 2001 году, когда были заменены все элементы дорожного покрытия на мосту. МКУ «Гормост» принял решение о капитальном ремонте всех слоёв дорожной одежды на искусственном сооружении.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии назвали сроки открытия движения на двух ремонтируемых мостах.