В мэрии назвали сроки открытия движения на двух ремонтируемых мостах

В ноябре планируется снять ограничения движения на Димитровском мосту, а на Октябрьском — в декабре.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, подрядная организация завершит работы на проезжей части и обеспечит проезд по всем шести полосам.

– Трафик с одного берега на другой очень большой, зимой движение усложнится. Какие-то работы останутся на следующий год, но они никак не должны влиять на движение транспорта, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

По словам Сергея Эпова, директора МКУ «Гормост», в декабре планируется запустить шестиполосное движение по Октябрьскому мосту. Также в ноябре будет открыто рабочее движение по всей ширине Димитровского моста.

На комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска руководитель департамента транспорта Иосиф Кодалаев пояснил депутатам, что новый подрядчик зайдет на Димитровский мост уже в 2025 году. Что касается Октябрьского моста, то «СпецТрансСтрой» прекратил работы на объекте. Их подхватила компания ООО «ДК Клевер».

— До 1 декабря планируем запустить движение на Октябрьском мосту на полную ширину, — добавил чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы сравнили испытания четвертого и Октябрьского моста.