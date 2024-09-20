Дни Эрмитажа впервые проходят в Новосибирске

В рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирске проходят дебютные для нашего города Дни Эрмитажа. Жители и гости столицы Сибири получили уникальную возможность увидеть собрание крупнейшего музея страны в Новосибирском художественном музее, а также посетить целый ряд мероприятий просветительской программы: лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации изданий, которые проведут ведущие специалисты Эрмитажа.
Организованная совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Правительства Новосибирской области выставка посвящена жизни императорского двора XVIII – начала XX века. 170 экспонатов в залах — это произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства.
Каждый день для всех желающих будут проводиться обзорные экскурсии по выставке. Кроме того, на музейных площадках будут организованы мероприятия и для детей.
Программа Дней Эрмитажа размещена на официальном сайте Новосибирского художественного музея.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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