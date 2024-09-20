Новосибирец взял золото в Первенстве Мира по муайтай в Бангкоке

В столице Таиланда, городе Бангкок, состоялось Первенство Мира по муайтай 2024, в котором принял участие спортсмен из Новосибирска, Александр Касич. Он встретился в поединке с соперником из Вьетнама и одержал уверенную победу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 110 стран мира.

На пути к золотой медали Александр Касич уже продемонстрировал свой высокий уровень мастерства, выиграв три поединка с боксерами из Индонезии, Австралии и Беларуси.

Александр тренируется в МБУДО ДЮФЦ «Буревестник» под руководством опытных тренеров.

Жители с ОбьГЭСа, откуда сам спортсмен, поздравляют его с великолепной победой.

– Красавец.

– Побольше бы таких!

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский школьник стал победителем международного турнира по тайскому боксу.